Bomvolle lift in Gronings ziekenhuis stort 18 meter naar beneden

Eis: 5 jaar cel voor ‘brein’ tuinders­frau­de

12:04 Tegen hoofdverdachte Theo van K. in een grote, slepende strafzaak over fraude door een groep Brabantse en Limburgse tuinders is vijf jaar celstraf geëist. Volgens de aanklager was de 71-jarige zakenman het brein achter een schijnconstructie om aardbeien en champignons goedkoop te laten oogsten door Poolse seizoensarbeiders.