‘Boobytraps’ in woning motorrijder die tankstation binnenreed: ‘Wonder dat woning niet is ontploft’

Aantal coronabe­smet­tin­gen verdubbeld: 2588 nieuwe gevallen in één week tijd

17:14 De afgelopen week zijn er in Nederland 2588 mensen positief getest op het coronavirus. Dat zijn er 1259 meer dan vorige week. Het is de vierde week op rij dat het aantal besmettingen fors stijgt. Ter vergelijking: in de eerste week van juli werden 432 mensen positief getest.