Boos-aflevering over misstanden The Voice wint journalistieke prijs De Tegel

YouTube-programma Boos heeft een Tegel in de categorie Onderzoek gewonnen. De belangrijkste journalistieke prijs van Nederland ging naar de aflevering over de misstanden achter de schermen bij The Voice of Holland .

Met de redactie van Boos deed presentator Tim Hofman onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag bij het RTL-programma. In de aflevering worden coaches Ali B en Marco Borsato, bandleider Jeroen Rietbergen en een regisseur door verschillende vrouwen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De jaarlijkse journalistiekprijzen werden maandagavond uitgereikt in Den Haag. In elf categorieën krijgen Nederlandse journalisten Tegels uitgedeeld als eerbetoon. Volgens de organisatie hebben de juryleden dit jaar een recordhoeveelheid inzendingen beoordeeld. ,,Mijn waardering voor hun werk is dan ook groot”, zei voorzitter Bart Brouwers. ,,Het zal ook voor hen wel enigszins frustrerend voelen dat we maar zo’n klein deel van al dat belangrijke werk op het podium kunnen laten zien.”

Ook Volkskrant-journalisten Abel Bormans, Maud Effting en Willem Feenstra waren genomineerd met een artikel over de sfeer achter het tv-scherm. In het stuk ‘In de succesvolle tv-machine van DWDD werd menig redacteur vermalen’ deden tientallen oud-medewerkers hun verhaal over een ongezonde werkcultuur bij het programma De Wereld Draait Door.

Moord op Gino

Het Algemeen Dagblad was in zowel de categorie Verslaggeving als Lokaal genomineerd. Na de gruwelijke moord vorig jaar op de jonge Gino van der Straeten uit Limburg, bracht het AD meerdere verhalen over verdachte Donny M. Een profiel over hem en andere verhalen over deze zaak waren ook bij de zusterkranten te lezen (BN DeStem, De Stentor etc.). De verslaggevingsprijs ging uiteindelijk naar het Dagblad van het Noorden voor hun verhalen over de parlementaire enquête gaswinning.

