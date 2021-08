Boosheid om geweld tegen lhbtq in Nederland: ‘Nieuw kabinet moet maatregelen nemen’

Een nieuw kabinet moet maatregelen nemen tegen geweld richting de lhbtq-gemeenschap. Dat stellen diverse belangenorganisaties woensdag in een brief aan de formerende partijen.

Directe aanleiding voor de brief is een reeks geweldsincidenten tegen de gemeenschap, waaronder de brandstichting in een Amsterdamse studentenflat en de mishandeling van de 14-jarige Frédérique.

,,Brandstichting in Amsterdam, brandstichting in Rotterdam, Frédérique die klappen kreeg…het is weer bijna wekelijks raak met geweld tegen onze gemeenschap”, aldus COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. Het aantal meldingen en aangiften van lhbtq-discriminatie bij de politie en non-discriminatiebureaus nam het afgelopen jaar toe van 2072 naar 2336.

,,De formerende partijen hebben de sleutel in handen om daar wat aan te doen. Daarom roep ik Mark Rutte, Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra, Lilianne Ploumen en Jesse Klaver op om hun belofte na te komen en de afspraken uit het Regenboogakkoord op te nemen in het regeerakkoord.”

Hogere straffen en acceptatieplicht

Dat Regenboog Stembusakkoord werd al op 13 maart 2021 ondertekend door tien politieke partijen. Het bevat een aantal concrete maatregelen om discriminatie en geweld jegens de lhbtq-gemeenschap tegen te gaan.

Zo werd er beloofd om discriminatierechercheurs aan te stellen en discriminerend geweld zwaarder te bestraffen. Ook moet er volgens het akkoord meer en betere aandacht voor lhbtq-acceptatie komen in het onderwijs, bijvoorbeeld door een acceptatieplicht die ook voor het bijzonder onderwijs geldt.

Het akkoord oppert ook dat lhbtq-rechten worden verankerd in de grondwet, dat er een meerouderschapswet tot stand komt (voor gezinnen met drie of meer ouders) en dat er een verbod op ‘homogenezing’ komt. Ook zou iedereen de mogelijkheid moeten krijgen om de geslachtsregistratie in het paspoort te laten doorhalen met een ‘X’. Transgender personen moeten volgens het akkoord een wettelijk transitieverlof krijgen; noodzakelijke en onvrijwillige medische behandelingen van intersekse personen moeten verboden worden.

