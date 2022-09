Bosbrand Best mogelijk veroorzaakt door waxinelichtjes scouting tijdens activiteit

De natuurbrand die in de nacht van donderdag op vrijdag in Best woedde, is mogelijk ontstaan door fouten tijdens een activiteit door scouting Lierop. De vereniging had waxinelichtjes en lantaarns geplaatst op bospaden in de omgeving van de blokhut die ze daar deze week huurden.

Wat precies mis is gegaan, is nog onbekend. ,,Maar gelet op de feiten en omstandigheden op de plaats van de brand, lijkt het er nu toch op dat er iets mis is gegaan bij de nachtelijke activiteit van de scouting", aldus een woordvoerder van politie Oost-Brabant. Die conclusie trokken brandweer en politie vrijdagmiddag na een eerste onderzoek. ,,We gaan dan ook verder onderzoeken hoe de brand precies ontstaan is. Aan de hand van die bevindingen zal het OM besluiten of er verdere vervolging plaats gaat vinden.”

De brand die rond 01.30 uur ontstond, was vrijdagochtend in de wijde omgeving te ruiken. Ook de brand uit natuurgebied de Peel zorgt nog voor de nodige overlast. Eerder nog dacht de brandweer niet dat de waxinelichtjes iets met de brand te maken zouden hebben.

Scouting Oud Best verhuurde haar blokhut aan Boslaan Zuid aan een scoutinggroep uit Lierop met jonge kinderen. De groep is bij aankomst gewezen op het feit dat code 2 nu geldt vanwege verhoogde kans op bosbranden, zegt voorzitter Ronald Hensen van de Bestse vereniging. ,,En we hebben doorgesproken dat kampvuur verboden is. Ze waren zich er ten volle van bewust dat niet gestookt mocht worden.” Gestookt werd er ook niet, maar opvallend genoeg waren dus wel waxinelichtjes en lantaarns geplaatst op bospaden.

De schade nabij de Schietbaanlaan is in de ochtend goed zichtbaar.

Geen onrust bij scouting

Handig is het niet, beaamde voorzitter Efrie van de Heuvel van Scouting Lierop. De vereniging bespreekt zaterdag intern de gebeurtenissen, daarom wilde ze verder nog niet reageren op het incident. Volgens Van de Heuvel zorgde de bosbrand verder niet voor onrust onder de jonge kinderen. ,,Alle kinderen lagen al te slapen. De kinderen die in tenten sliepen, hebben we in de blokhut gelegd.”

,,De brandweer rekent niet op kinderen in het bos bij een uitruk”, zegt de woordvoerder van de Veligheidsregio. ,,We verwachten daar geen rondlopende groep kinderen, ook zonder waxinelichtjes is dat gevaarlijk. Dat is niet verantwoord. We hebben iemand van de leiding daarop aangesproken.”

Het gaat om een stuk bos bij de Schietbaanlaan met een oppervlakte van ongeveer tweehonderd bij tachtig meter dat flink is getroffen door het vuur. Het terrein is van de gemeente Best. Die buigt zich nog over de omvang van de schade, laat een woordvoerster weten. Pas later komt de vraag op tafel of de gemeente de kosten wil verhalen op de veroorzakers.

Brandweerlieden kwamen op vrijdagochtend nog in actie in het bos aan de Schietbaanlaan in Best.

Onder controle

De brandweer werd rond 01.30 uur gealarmeerd. Al snel werd er opgeschaald naar grote brand. Met drie tankautospuiten uit Best, Son en Breugel en Oirschot werd de brand bestreden. Zij kregen ondersteuning door watercontainers uit Best, Bergeijk, Heeze en Reusel. Rond 03.00 uur was de brand onder controle en begon het nablussen. Uit het Wilhelminakanaal werd extra water gepompt.

Vrijdagochtend kwam de brandweer opnieuw in actie in het bos aan de Schietbaanlaan in Best voor een nacontrole. Brandweerlieden maakten het gebied nogmaals nat, om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Ook wordt het perceel nog goed in de gaten gehouden.

Overlast

Volgens de brandweer zorgt de natuurbrand in Best, maar ook de natuurbrand in de Peel voor stankoverlast in de regio. ‘We monitoren dit actief vanuit de meldkamer. Voor dit moment kunnen we niet meer dan te adviseren bij overlast ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten’.

De schade nabij de Schietbaanlaan is in de ochtend goed zichtbaar.

Op de paden in het bosgebied zijn brandende waxinelichtjes aangetroffen.

Al snel werd er opgeschaald naar grote brand.

Op de paden in het bosgebied zijn brandende waxinelichtjes aangetroffen.

De brand was rond 03.00 uur onder controle.

De brandweer werd rond 01.30 uur gealarmeerd.