Bosbranden blijven maar komen: opnieuw grote brandhaard in Limburg

In Limburg is vannacht opnieuw een natuurbrand ontstaan. Ditmaal stond een stuk bos van 200 bij 350 meter aan de Nieuwe Baan in het Limburgse Tienray in brand. De brand is inmiddels onder controle. De afgelopen dagen woedden er meerdere natuurbranden in Brabant en Limburg door de aanhoudende droogte. Een van die branden, in natuurgebied De Peel, behoort zelfs tot de grootste natuurbranden in Nederland ooit.

Bij de brand in het Limburgse dorpje werden vannacht diverse tankautospuiten en waterwagens ingezet om het vuur te bestrijden. De brand brak uit rond 01.45 uur in de nacht van woensdag op donderdag. De oorzaak is nog onbekend. Even voor 04.00 uur werd het sein brand meester gegeven.

Ook in andere natuurgebieden in Limburg en Brabant zijn de afgelopen dagen branden ontstaan. Veel van die branden woeden al dagen en zijn lastig onder controle te krijgen, onder andere vanwege de wind. De grootste is op de grens van de provincies Brabant en Limburg, in natuurgebied De Peel, waar zo’n 400 hectare is afgebrand, meldt de gemeente Deurne. Het gebied is in totaal zo’n 1000 hectare groot. Het is daarmee een van de grootste natuurbranden ooit in ons land. Gisteravond was de brand nog steeds niet onder controle.

In gemeenten rondom het natuurgebied moesten eerder deze week al tientallen bewoners hun huis uit vanwege het vuur, de rookontwikkeling en koolstofmonoxide. Gisteravond kregen twintig mensen een waarschuwing. Zij moeten rekening houden met een mogelijke evacuatie.

Bekijk hier beelden van de brand. Tekst gaat verder onder de video.

De brandweer meldt dat de wind de grootste tegenstander is. Mede daardoor is er al minstens 400 hectare natuurgebied in vlammen opgegaan, weet boswachter Lieke Verhoeven van Staatsbosbeheer. Vermoedelijk is het getroffen gebied nog groter.

Blushelikopters

Er werd gister geprobeerd de brand te stoppen met vier blushelikopters. Halverwege de middag verplaatsten de helikopters zich naar een andere brand in Limburg, in Natuurgebied De Meinweg, omdat de nood daar volgens de gemeente Deurne nog groter is. Dinsdag werd daar al het sein brand meester gegeven. Toch laaide het vuur daarna weer op.

Ook vandaag helpen daar helikopters bij het bestrijden van de brand. Hoewel er bijna geen vlammen meer te zien zijn en er ook bijna geen rook meer is, blijft het gevaar voor het opnieuw oplaaien van de brand groot, aldus een woordvoerder van de brandweer. De helikopters gaan de brede brandgang vol water gooien zodat die flink nat is en overslaan van vuur verhindert.

brandweerploegen uit de rest van de regio en Duitsland en België werken mee om de brand te stoppen. Ook vliegt er een infrarood-drone boven het gebied om kleine brandhaardjes op te sporen, zodat die direct kunnen worden geblust. Zeker met het verwachte aantrekken van de wind vanmiddag kunnen vonken vanaf deze zogenoemde hotspots zorgen voor nieuwe branden. ,,Zo’n vonkje vliegt makkelijk zo’n 400 meter verder, met deze droogte heb je zo weer een nieuwe brand”, aldus de woordvoerder. De brandweer is op de Meinweg met vijf pelotons, goed voor 25 brandweerwagens, om de hotspots af te blussen.

Herkenbosch

De brand in natuurgebied De Meinweg heeft inmiddels zo’n 200 hectare van het natuurgebied verwoest. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de brand werden alle 4200 inwoners van de Limburgse plaats Herkenbosch geëvacueerd. Het dorp is in een klap veranderd in een spookdorp. De inwoners krijgen vandaag te horen of ze weer naar huis mogen. Wegens de branden in de buurt waren woensdag de concentraties koolmonoxide in de lucht boven het dorp te hoog, zei burgemeester Monique de Boer-Beerta van Roerdalen.

De brand in nationaal park De Meinweg begon maandag rond 13.00 uur. Rond 18.00 uur meende de brandweer het vuur onder controle te hebben, maar door het zogenoemde vliegvuur ontstond anderhalf uur later een nieuwe brand. De brand was gisterochtend onder controle, maar de felle wind wakkerde het vuur rond 14.00 weer aan. ,,Elk halfuur draait de wind”, zei operationeel leider Paul van Mullkekom van de Veiligheidsregio Limburg Noord woensdag. ,,Nu eens oost, dan weer noord of noordoost. Daardoor flakkert het vuur steeds opnieuw op.”