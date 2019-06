Boswachter Tim kreeg twee keer de ziekte van Lyme: ‘Kleine fuckers’

De eerste keer was erg. De tweede keer was erger. Niet een beetje erger, maar dikke shit in het kwadraat, maal tien. Als dit niet overgaat, dacht Tim Hogenbosch (35), dan hoeft het voor mij niet meer. De boswachter uit Nijmegen en bekroond twitteraar werd vorig jaar voor de tweede keer geveld, of liever gezegd neergesabeld, door de ziekte van Lyme. Hogenbosch sliep grote gaten in wazige dagen en als hij wakker was, had hij overal pijn en sloegen paniek en verveling beurtelings toe. ,,Ik heb Netflix helemaal uitgespeeld.”