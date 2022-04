Botten van Gideon (11) breken bij minste of geringste, maar dankzij dokters kan hij weer met pup spelen

Slechte omstandig­he­den voor flitsbezor­gers: ‘Manager stelde voor te doen alsof ongeluk nooit was gebeurd’

Radical Riders is nu een half jaar in de lucht. De vakbond zet zich in voor koeriers en flitsbezorgers. En dat blijkt hard nodig. In korte tijd zijn er al meerdere inzamelingsacties gehouden voor koeriers die na een fietsongeluk grotendeels hun inkomen verloren hebben. ,,De rode draad: het recht om ziek zijn wordt geschonden.’’

