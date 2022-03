Bouw denkt middellangetermijnambities kabinet te kunnen waarmaken

Op korte termijn kunnen wel wat problemen ontstaan. Tot en met 2024 zijn 50.000 extra arbeidskrachten nodig om in dat jaar al 100.000 nieuwbouwwoningen te kunnen bouwen en tegelijkertijd hard aan de slag te gaan met verduurzaming. In de huidige krappe arbeidsmarkt is dat niet eenvoudig. Het EIB werpt dan ook de vraag op of het tempo waarin de bouw versnelt niet aangepast moet worden. Nu is er namelijk sprake van een grote sprong aan het begin van de plannen en dat is lastig waar te maken.