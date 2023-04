Bouwkraan staat op omvallen, Kamasutrabeurs in Utrecht ontruimd en afgelast

De Kamasutrabeurs in de Jaarbeurs in Utrecht is vrijdagavond om 22.00 afgelast, vanwege een bouwkraan die op omvallen zou staan. Honderden bezoekers stonden toen al ruim een uur op het buitenterrein, na ontruiming van de evenementenvloer.

,,We nemen geen onnodige risico's met de veiligheid van de bezoekers, dus dan is maar één besluit mogelijk", aldus politiewoordvoerder Wim Hoonhout.

Volgens bezoekers van de erotische beurs ging binnen het brandalarm af en moest iedereen het pand verlaten. De inzet om 21.00 was nog zo snel mogelijk de beurs voort te zetten, meldde kamasutra.datingbeurs op Instagram.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht bevestigt dat een instabiele bouwkraan de oorzaak is van de ontruiming, maar zegt dat de brandweer niet actief betrokken is. ,,De ontruiming is niet op ons initiatief geweest. Er is inmiddels wel contact gezocht met het bouwbedrijf.”

De bouwkraan staat pal naast Hal 1 van de Jaarbeurs, waar nog wordt gebouwd aan een woontoren. Medewerkers gingen vrijdagavond de kraan in, om deze te ontmantelen. De werkzaamheden worden zaterdagmorgen afgerond. Zodat-ie geen gevaar meer vormt voor de omgeving. Tot in de verre omgeving waren vrijdagavond slijpgeluiden te horen.

Volledig scherm De kraan waar het allemaal om te doen was © Ard Schouten

Gele hesjes

Mensen in gele hesjes van de Jaarbeurs meldden aan afwachtende bezoekers bij de afzetlinten dat de bouwkraan vandaag werd afgebroken - vanwege code Geel- en daarbij onstabiel is geraakt.

Bijna een uur na de ontruiming liet de Jaarbeurs via een omroepbericht nog weten in afwachting te zijn van verdere informatie van de brandweer en de politie. ‘We snappen het onbegrip en de onvrede, maar ook wij moeten wachten op een statement van de autoriteiten ', klonk het over het buitenterrein.

Sommige bezoekers van de Kamasutrabeurs - veelal in erotische gelegenheidskleding - gingen gelaten om met de situatie. ,,Natuurlijk schrik je even van een brandalarm. Maar die kraan staat best wel ver weg. Die valt nooit op de hal waar wij waren", reageert Jelte van Noord. Zijn vriendin schatert: ,,De meeste bezoekers houden wel van beetje spanning, dus eigenlijk past het prima bij zo’n dagje Jaarbeurs.”

Even na tienen kregen de bezoekers te horen dat de beurs voor deze avond alsnog is afgelast. ‘Namens de organisatie en Jaarbeurs bieden we oprecht onze excuses aan. We verzoeken iedereen rustig naar huis te gaan. Met de tickets kunt u morgen en zondag de beursvloer op. Veiligheid gaat boven alles. hoe vervelend we het ook vinden voor alle bezoekers. Dit is overmacht.’’ Het bericht werd gevolgd in het Engels vanwege het internationale publiek dat op de Kamasutrabeurs afkomt.

Jarno (31) en zijn vriendin Marieke (37) komen zaterdag zeker terug. ,,We hebben langer in de hal gestaan dan op de vloer gelopen. We pakken een hotelletje en gaan dan morgen weer. Als ze die kraan tenimste op tijd uit elkaar gehaald hebben.’’

Volledig scherm © Koen Laureij

Volledig scherm Een uitgestorven Kamasutrabeurs in de Utrechtse Jaarbeurs, nadat de hal is ontruimd. © AD

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie, met voor-, achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.