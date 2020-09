Bouwkraan valt om; kind aan dood ontsnapt

Primera-winkelier lanceert na vijf overvallen inzame­lings­ac­tie voor ultieme oplossing

20 september De eigenaar van enkele Primera-winkels in Lelystad is een wel heel opmerkelijke crowdfundingactie gestart. Dit omdat hij voor de vijfde keer is overvallen. Met het ingezamelde geld hoopt Ronald Riecker een kassasysteem te kunnen bekostigen dat overval-proof is.