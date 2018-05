BOVAG: Snelle e-bike moet terug naar het fietspad

Kinderop­vang Jolie ging al eerder fors in de fout

7:15 Kinderopvang Jolie in Utrecht is in mei 2017 al ernstig in de fout gegaan door tegelijkertijd in drie groepen meer kinderen op te vangen dan is toegestaan. In een babygroep zaten tijdens die inspectie zelfs vier kinderen meer dan het toegestane maximum van acht. Belangenbehartiger Boink noemt die overtreding ‘buitengewoon zwaar’.