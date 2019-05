Boxtel heeft de eerste Duncan-baby: ‘Vanochtend twijfelden we niet langer’

Liefhebbers zijn ze wel. ,,We kijken ieder jaar, maar we zullen niet heel Europa door reizen om het festival te bezoeken,” vertelt Martijn er snel bij. ,,En het valt toevallig zo samen. We hadden het er de afgelopen dagen over. Eerst als grapje, maar het klinkt ook cool. Dus nadat bekend werd dat Duncan had gewonnen, hebben we snel zijn naam toegevoegd.”

Quote Mijn vliezen braken tijdens de eerste halve finale, net toen Australië aan de beurt was. Janske van Dinther, moeder

Lange week

Hank Duncan Lucas van Dinther is in de nacht van vrijdag op zaterdag kort na middernacht, om 00.04 uur, geboren in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Hij en zijn ouders maken het goed. Al hebben ze een lange week achter de rug, vertelt Janske. ,,Mijn vliezen braken tijdens de eerste halve finale, net toen Australië aan de beurt was. Ik moest met de ambulance mee naar het ziekenhuis en daar heb ik tot vandaag gebivakkeerd. Maar zo kon ik wel de tweede halve finale vanuit het ziekenhuis bekijken.”

Als je zo aan het ziekenhuisbed gekluisterd zit, is het songfestival natuurlijk een vaak voorkomend gespreksonderwerp in zo’n week. ,,In eerste instantie hadden we het er gekscherend over. Zo van: zou toch mooi zijn als...”, vertelt Janske. Het moment kwam steeds dichterbij en de kansen voor Nederland waren groot. ,,Toen werd het steeds serieuzer.”

Quote Vanochtend twijfelden we niet langer en hebben we de naam Duncan toegevoegd. Janske van Dinther, moeder