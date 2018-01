Boxtels gezin duikt onder na geëscaleerde ruzie op Facebook: 'Het is een nachtmerrie'

Enkele kinderen laten afgelopen zaterdagmiddag een verjaardagsfeestje in Boxtel even voor wat het is en gaan buiten spelen, op het skate- en basketbalveldje aan de Gezworenen. De jarige job, 5 jaar oud, gaat mee. De lezing van zijn moeder wil dat ze daar gepest worden door enkele rondhangende 16-jarige jongens en dat een loopfietsje wordt vernield. De moeder komt naar het veldje en confronteert het groepje met zijn gedrag. Een van de omstanders, een man, doet dat robuuster in woord en gebaar, wat leidt tot scheldpartijen en een handgemeen. Een jongen wordt door de man tegen de grond gedrukt en loopt verwondingen op. Een ander krijgt ook klappen.



Het voorval wordt gefilmd met een mobieltje en de vader van een van de jongens zet het fragment een dag later op Facebook. Het stukje van zes seconden toont hoe een volwassen man een jongen tegen de grond drukt. Een vrouw in een paarse jas staat erbij. Met het bericht op Facebook wil de vader achterhalen wie de jongens ongefundeerd mishandeld heeft, want zo ziet hij het.



Zijn Facebookbericht wordt in de dagen erna 33.000 keer bekeken, bijna 200 keer gedeeld en krijgt een stortvloed aan reacties: ongezouten commentaar, verwensingen en al dan niet verkapte bedreigingen. De vrouw in de paarse jas voelt zich daardoor tot doelwit geworden. Te meer omdat de vader die het bericht op Facebook zette, niet van onbesproken gedrag is. Arnold Hoste geeft dat ruiterlijk toe: ,,Ik heb een strafblad van hier tot Tokio".