Boxtelse hacker fraudeerde eerder en werd ontmaskerd bij Powned

De politie deed deze week invallen op verschillende adressen. Op een van die adressen stond in 2015 een bedrijf ingeschreven met als activiteit 'reparatie en onderhoud van vliegtuigonderdelen. In 2015 vond ook de fraude met de vliegtuigonderdelen plaats. Het bedrijf was toen eigendom van de 47-jarige bewoner van de woning. Dat is ook de leeftijd van de hoofdverdachte van de recente fraude. De hoofdverdachte is door de politie nog niet aangehouden, omdat hij tijdens de inval niet op zijn huisadres aanwezig was. Hij staat internationaal gesignaleerd.

Half miljoen euro

In 2015 kreeg de Boxtelaar lucht van een grote zakendeal tussen bedrijven uit België en Jordanië. Zij hadden contact over de levering van vliegtuigonderdelen, ter waarde van ruim een half miljoen euro. De hacker onderschepte e-mails en kreeg toegang tot mailaccounts. Hij maakte een vangnet, waardoor verzonden e-mails eerst bij hem terecht kwamen. Zo kon hij de inhoud aanpassen, voor ze naar de zakenpartner gingen.

Naast de Boxtelaar zijn er zeker twintig bekenden van de man betrokken bij de zaak. Zij kregen geld doorgesluisd en brachten dat in contanten terug. De politie verdenkt hen van witwassen en heeft hen verhoord.

Dronevliegtuigjes

In 2014 bestelde de bewoner van het pand aan de Molenstraat in Boxtel met gestolen creditcardgegevens onder meer twee dronevliegtuigjes bij Toemen Modelbouw in Den Bosch. In de uitzending is te zien hoe een andere man de vliegtuigjes ophaalde in de winkel in de Bossche binnenstad, en de Boxtelaar even verderop stond te wachten. Toemen Modelbouw zou destijds door de fraudeur uit Boxtel voor ruim 7.000 euro zijn opgelucht. ,,Als dit inderdaad de meneer is die ons toen ook heeft opgelicht, blijft hij wel in de vliegtuigen. Alleen waren het toen nog maar dronevliegtuigjes", zegt een medewerker van Toemen Modelbouw met de nodige ironie.