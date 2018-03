Boze actievoerders opgepakt na afschieten dier Oostvaardersplassen

Maacha Vrolijk, één van de organisatoren van de demonstratie van vanmorgen en actievoerder van het eerste uur, is niet te spreken over de handelswijze van Staatsbosbeheer. ,,Bizar, dit is provocatie!'' Ze noemt de werkwijze ook 'gevaarlijk'. ,,In principe sta ik achter het afschieten van een groot deel van de kudde, maar hier gaan wel een aantal dingen mis. Het is voor de schutter en de omstanders gevaarlijk om van zo dichtbij te schieten. De kogel kan afketsen op botdelen en daarna iemand treffen. Als een jager in zijn eentje in het bos staat kan hij dat risico voor zichzelf afwegen. Nu staan er omstanders bij.''



Ook wijst ze op het feit dat er tot drie keer toe geschoten moest worden om het dier te doden. ,,Het duurt altijd enige tijd voor een dier gestorven is. Dit is geen fijn gezicht. Maar een goede jager dood het dier dan onmiddellijk door een messteek recht in het hart. Zeker bij dieren die gemakkelijk te benaderen zijn is dit de snelste oplossing. Alles bij elkaar maakt deze schutter niet de indruk de ervaring en kunde te hebben om deze taak naar behoren uit te voeren.''