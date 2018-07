Boze agenten dreigen flitspalen uit te zetten

Onder boze politiemensen was de actiebereidheid nog nooit zo groot, zegt voorzitter Jan Struijs van politiebond NPB. En het platleggen van flitspalen is een machtig middel. ,,Als ze het voelen in hun zakken, zal het helpen ze in Den Haag wakker te schudden.’’

Agenten zijn boos vanwege de onderhandelingen over een nieuwe cao. In het voorstel van minister Grapperhaus wordt gesproken over versoepeling van arbeidsvoorwaarden zoals nachtdienstontheffing en deeltijdpensioen, maar ook werkweken met diensten van vier keer negen uur. Alleen als de agenten die nu in dienst zijn zo flexibel mogelijk gemaakt worden, komt er meer geld bij voor extra personeel.

Maar er is meer. Vooral zuchten agenten zuchten sinds de vorming van de nationale politie onder een chaotische reorganisatie, gebrekkige voorzieningen en vooral onderbemanning. Of het nu gaat om de recherche, de meldkamers of de straat: overal worden de tekorten gevoeld en springen agenten in om gaten te vullen. De politie loopt op haar tandvlees, wordt al jaren gewaarschuwd. Ondertussen wordt de situatie alleen maar nijpender, zeggen de boze agenten.