Boze boeren dreigen met actie als bank en industrie doorgaan met huizenplan

Meer landbouw­grond dreigt te wijken voor woningbouw Oosterhout: ‘Zoveel oppervlak­te is choquerend’

25 september OOSTEIND - En weer dreigt er landbouwgrond te verdwijnen. ZLTO Oosterhout komt fel in verweer tegen mogelijke woningbouw in het buitengebied bij Oosteind. ,,Dit heeft heel veel impact, het kwaad is al geschied.”