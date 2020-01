Boze boeren kondigen wéér nieuwe acties aan, op veertig ‘opvallende locaties’

Het laatste nieuws over de Megxit in de Ochtend Show to go

21:42 Correspondent Suse van Kleef en Nederlands-Iraanse advocaat Sander Terphuis zijn morgen te zien in De Ochtend Show to go. Van Kleef geeft ons de laatste updates rondom de Britse koninklijke familie die momenteel vol in de schijnwerpers staat en Terphuis bespreekt de ontwikkelingen in Iran. De show wordt gepresenteerd door Hila Noorzai en is vanaf 07.30 uur live te zien via onze app en op deze site.