Boze boeren kregen gesprek met Rutte bij Catshuis: ‘Ik kan je hoofd eigenlijk niet uitstaan’

Boeren verzamel­den zich met trekkers rond Catshuis tijdens interview Mark Rutte in Op1

Meerdere boeren verzamelden zich maandagavond met hun voertuigen in de omgeving van het Catshuis tijdens het interview van premier Mark Rutte in Op1. De trekkers stonden onder andere opgesteld bij het World Forum tegenover het Catshuis. De politie was met meerdere eenheden ter plaatse.

27 september