Boze huurders Doesburg: ‘Cv-ketels al jaren niet gekeurd’

Spreken over het voorkomen van koolmonoxi­de­ver­gif­ti­ging in De Ochtend Show to go

21:15 Wijkbrandweerman Olof Waltman, koningshuisverslaggever Jeroen Schmale en psycholoog Thijs Launspach zijn morgen, donderdag 12 september, te gast in De Ochtend Show to go. Deze show wordt gepresenteerd door Anne-Marie Fokkens en Manuel Venderbos en is vanaf 07.30 uur live te zien in onze app en op deze site.