Boze leraren willen massale actiedag: 'Publieke sector staat in de fik'

De rek is eruit, het is nu buigen of barsten



Jan van de Ven en Thijs Roovers, twee docenten in het basis - onderwijs die met ‘PO in actie’ de onderwijssector in beweging kregen, doen in een open brief een oproep aan alle werkers in de (semi)publieke sector om op te staan en in actie te komen.



Beste werkenden uit de (semi)publieke sector, zij die Nederland iedere dag een beetje slimmer, veiliger en gezonder maken. Zij die er hun werk van hebben gemaakt om anderen dagelijks te dienen en bij wie onbaatzuchtigheid vooropstaat. Meestal niet vanwege de centen, maar omdat niks mooier is dan écht van toegevoegde waarde te zijn. Wordt het niet eens tijd om de handen ineen te slaan?



De publieke sector piept en kraakt. Sinds 2010 hebben verschillende kabinetten ruim 60 miljard euro (!) gesaneerd in de publieke sector, en niet zonder resultaat. Er zijn steeds verder oplopende personeelstekorten die zowel de zorg en het onderwijs als de politie en defensie teisteren. Doorgeslagen regeldruk, administratieve rompslomp en een tekort aan collega’s zorgen voor toenemende werkdruk in álle publieke sectoren. Na jarenlang nullijn is de opgelopen achterstand nog lang niet weggewerkt.



Vanuit verschillende hoeken worden serieuze investeringen geëist, zeer terecht. Gewoon, omdat het niet anders meer kan. De rek is eruit. Het is buigen of barsten. Geen geld voor extra agenten, verpleegkundigen, defensiepersoneel of leraren is een politieke keuze. Hoe je het ook wendt of keert. Ondertussen eisen we allemaal ons deel en worden we stelselmatig genegeerd.



Maar wat als we nu eens samen op - komen voor een gezondere publieke sector, omdat twee miljard veel beter te besteden valt. Met tienduizenden of honderdduizenden agenten, verpleegkundigen, leraren en militairen zij aan zij. Omdat zonder ons dit land tot stilstand komt. Begin oktober zal de afschaffing van de dividendbelasting onderdeel zijn van een nieuw belastingplan dat door onze volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer wordt behandeld. Een peperdure schandvlek.



Beste werker in de (semi)publieke sector. Samen staan we sterker. Wat nou als wij sámen opstaan in Den Haag op dinsdag 2 oktober, want waarom zouden juist wij moeten buigen of barsten. Wie doet er mee?