Boze patiënt cosmetische operatie mag niet schrijven dat bemiddelaar ‘over lijken gaat’

Wat mag een patiënt in een review schrijven over haar teleurstelling na een cosmetische operatie die niet verliep zoals gepland? En vanaf welk moment mag een betrokken bemiddelingsbureau dat smaad en laster noemen? ,,Ik vind dit een lastige zaak”, stelde de rechter.

De 46-jarige Linda uit Den Haag reisde in maart naar Turkije voor een cosmetische operatie. In een kliniek in Istanbul zou ze een buikwandcorrectie ondergaan. Maar toen ze voor de eerste keer oog in oog met de arts stond, zei de chirurg dat haar BMI eigenlijk nog te hoog was en dat er daardoor meer risico’s aan de operatie zaten. Hij adviseerde haar het niet te doen. Linda stapte in het vliegtuig terug naar Nederland.

Eenmaal thuis schreef ze in (besloten) Facebookgroepen over haar teleurstelling. Ze gaf vooral het Nederlandse bemiddelingsbureau Unique Zone een veeg uit de pan. Die zouden, onder meer, ‘over lijken gaan’ en hebben geprobeerd ‘haar een andere operatie aan te smeren’. Het bureau spande daarop een kort geding aan vanwege smaad en laster, de zaak diende woensdag in de rechtbank in Den Haag.

Eerder deze week schreef deze nieuwssite over de druk die wordt uitgeoefend op vrouwen om niet te schrijven over complicaties rond hun cosmetische operaties in, vooral, Turkije. Vrouwen vertelden onder druk te zijn gezet met rechtszaken of een zwijgcontract of bedreigd te zijn. Cosmetisch toerisme naar Turkije is populair, omdat de prijzen er veel lager zijn en er in het land meer handelingen tijdens één operatie mogen worden uitgevoerd dan in Nederland.

Dwangsom van 5000 euro

In het geval van Linda eiste Unique Zone dat ze zo’n tien zinnen uit haar Facebookpost zou verwijderen, op straffe van een dwangsom van 5000 euro. ,,Er staan onwaarheden in en dat is schadelijk voor mijn cliënt”, stelde advocaat Van Bekkum namens Unique Zone. ,,Linda wilde het bedrijf niet beschadigen, ze wilde wel andere mensen waarschuwen: laat je goed voorlichten voordat je naar Turkije gaat!” stelde de verdediging van de Haagse.



Over één ding waren de partijen het wel eens: het BMI van Linda was eigenlijk nog te hoog toen ze naar Turkije vloog. Ze ging toch. Mede omdat een medewerker van de bemiddelaar appte: ‘Kom maar deze kant op, het komt wel goed.’ Ook ontkende het bemiddelingsbureau niet dat haar, direct nadat de dokter een buikwandcorrectie afraadde, werd aangeboden dan maar een andere operatie te doen, een maagverkleining. Over die optie was nooit eerder gesproken. Linda voelde zich onder druk gezet en schreef er later over dat ze ‘werd gedwongen’ en dat een andere operatie werd ‘aangesmeerd’.

Bemiddelaar ‘neemt een risico’

De rechter stelde dat het bemiddelingsbureau ‘best een risico neemt’. ,,U zit in Nederland, de dokter in Turkije en die ziet de patiënte daar pas?” Dat is toch anders dan de foto’s die vooruit worden gestuurd. ,,Ik heb al meer dan driehonderd klanten gehad en dit is de eerste keer dat het zo verloopt”, reageerde de bemiddelaar.

,,Het is een lastige zaak”, vond de kort gedingrechter. Hij oordeelde dat de vrouw wel mag schrijven dat haar ‘een andere operatie werd aangesmeerd’. ,,Want u werd er door overvallen.” Maar Linda moet weghalen dat ze ‘werd gedwongen’. De uitlating dat het bedrijf ‘over lijken gaat’, had ze zelf al weggehaald. ,,En die mag u ook niet meer terugzetten.” Als ze dat wel doet, moet ze de bemiddelaar 250 euro per overtreding betalen.

