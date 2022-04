Saharastof mogelijk dinsdag en woensdag in Nederland, kans op kleurrijke zonsopkomst

Waterschor­pi­oen verkozen tot insect van het jaar

De waterschorpioen is verkozen tot insect van het jaar 2022. Ruim de helft van de mensen die een stem uitbrachten koos voor dit beestje, meldt een woordvoerster van de organisatie. De waterschorpioen is een wants, die er een beetje als een schorpioen uitziet door zijn grijparmen en zijn staart, die dienstdoet als snorkel om mee adem te halen. Hij leeft net onder het wateroppervlak.

