Een op de drie bang voor prik: ‘Mensen durven nieuws niet te kijken, dan zien ze naalden in armen’

Superbespaarders Nathalie Doorn (46): ‘Ik los 800 euro per maand extra af op de hypotheek om vroeg met pensioen te gaan’

11 februari Sommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief, mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? Elke week laten we hier een superbespaarder aan het woord. Deze keer: Nathalie Doorn (46) spaart meer dan 2000 euro per maand, en probeert op haar 56ste met pensioen te kunnen.