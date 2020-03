Gebarentolk gaat viraal met ‘hamsteren’: ‘Iedereen weet meteen wat je bedoelt’

Voor het eerst in de geschiedenis zet de overheid bij persconferenties van het kabinet een gebarentolk in voor slechthorende kijkers. Eerdere persconferenties werden wel ondertiteld, maar dat is niet hetzelfde als een vertolking naar Nederlandse gebarentaal. Dat is een aparte taal met een andere woordenschat en grammatica, en voor veel doven is Nederlands hun tweede taal. Door een gebarentolk kunnen dove en slechthorende kijkers belangrijke informatie in hun eerste taal volgen.