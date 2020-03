Iedereen wil bij het Boekenbal zijn, maar iedereen vindt het kut

Wanneer jullie dit lezen, lig ik in diepe slaap, misschien nog met mijn baljurk aan. Want gisteravond was het Boekenbal, je weet wel, dat feest waar Arnold Karskens zo dolgraag heen wil dat hij hoopt dat het coronavirus binnensluipt om ons te killen, zodat er volgend jaar wel ruimte voor hem is. Altijd grappig om te volgen hoe graag de bruine anti-elitaire denkers bij de door hen zogenaamd zo verafschuwde elite willen horen. Terwijl Arnold zo dichtbij was. Vier jaar geleden deed hij mee aan het programma De pennen zijn geslepen en haalde zelfs de finale. Helaas keken er niet zoveel mensen naar deze strijd om het boekencontract, maar ik was als jurylid overal bij en weet dus zeker dat Karskens uitgebreid gehoord is, serieus genomen en kansen kreeg.