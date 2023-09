Klimaatactivisten krijgen excuses na onterechte beschuldiging protest Schiphol: ‘Verontrustend’

Ja, er zijn zeker zeven mensen ten onrechte op de korrel genomen als verondersteld klimaatdemonstrant. En ja, dat betreurt het OM zeer: ‘Deze misstap wordt rechtgezet.’ In een eerste reactie zegt Kirsten Verdel, die de kwestie aanhangig maakte, dat zij allerminst is gerustgesteld.

Bij de klimaatdemonstratie op Schiphol van 5 november 2022 hield de Koninklijke Marechaussee (KMar) een groot aantal demonstranten aan. Zij mochten daar niet zijn en bovendien was het er gevaarlijk in verband met de daar opgestelde vliegtuigen. Bijna de helft van de vierhonderd demonstranten werd geïdentificeerd.

Maar inmiddels hebben acht mensen gemeld dat zij daar helemaal niet waren. Kirsten Verdel uit Roelofarendsveen is een van hen. Naast dat zij zich bij herhaling als verdachte behandeld voelde, maakte zij zich ook zorgen dat justitie via onder andere sociale media mensen probeert te identificeren. Voor je het weet, sta je als verdachte geregistreerd en zie dan maar eens van die aantekening af te komen, was haar boodschap. De Kamerfracties van D66 en SP stelden er vragen over.

Misstap

Het Openbaar Ministerie maakt nu in een persoonlijke brief aan de zeven mensen excuses voor ‘deze misstap’. Achteraf is duidelijk geworden ‘dat er sprake is van een onjuiste identificatie’. ,,Daarin zijn dus fouten gemaakt’’, schrijft plaatsvervangend hoofdofficier van justitie Corien Fahner. ,,Deze misstap wordt rechtgezet door de registratie van uw persoonsgegevens in het kader van de demonstratie op 5 november 2022 te verwijderen. De KMar zal dezelfde maatregelen treffen. Hiermee wordt u niet langer in verband gebracht met de demonstratie op 5 november 2022.”

Een achtste persoon die zich heeft gemeld wegens een foutieve identificatie, wacht nog op uitsluitsel. ,,Het onderzoek naar de achtste persoon loopt nog’’, laat het OM Noord-Holland weten. In elk geval wordt het identificatieproces van vorig jaar november ‘door de KMar opnieuw bekeken’. ,,Het OM hecht grote waarde aan de kwaliteit van de opsporing en elke burger moet daarop kunnen vertrouwen’’, laat justitie weten. ,,Het OM zal er alles aan doen om dit in de toekomst te voorkomen.’’

‘Gekke dingen gepost?’

Kirsten Verdel laat in een eerste reactie weten: ,,Excuses zijn fijn, maar de brief en de begeleidende mail met toelichting roepen meer vragen op dan ze beantwoorden.’’ Zo wilde zij weten hoe zij exact door de marechaussee was gematcht aan een foto van een andere demonstrant die wél op Schiphol was. ,,Ik vind dat verontrustend. En het maakt onzeker: heb ik dan zulke gekke dingen gepost, ergens?’’ Zij mist daarbij ook uitleg hoe de Marechaussee te werk gaat om mensen op te sporen.

Evenmin leest zij in de brief van het OM hoe de Marechaussee gaat voorkomen dat dit soort foutieve identificaties plaatshebben. Verder vermoedt Verdel dat zij nog op andere plekken binnen het systeem van justitie geregistreerd staat. Zij had bijvoorbeeld tot drie keer toe vergeefs de Marechaussee om opheldering gevraagd over een registratie bij de politie Den Haag. Verdel: ,,Kortom, zijn er nog andere lijsten waar ik nu op sta, welke dan, en hoe kom ik daar uit of af?’’

Soms zeer verstrekkende gevolgen

Een vraag waarop zij ook nog een antwoord mist, is hoe iemand zich kan verweren tegen een waarschuwing of beschuldiging vanuit justitie. Zoals Verdel eerder in deze krant zei: zelf is zij assertief genoeg om meteen aan de bel te trekken, maar anderen zijn dat wellicht niet. ,,Ik maak me vooral zorgen voor anderen die vaak zonder het te weten door dit type fouten zomaar ergens op een lijst komen met soms zeer verstrekkende gevolgen. Er moet daarom wat mij betreft meer duidelijkheid komen.”

