Politiebonden ‘gematigd hoopvol’ na cao-overleg met minister

Van der Kamp sprak na afloop van het cao-overleg vandaag van een ‘goed gesprek’, maar hij noemt de komende weken heel belangrijk. ,,Voor 1 juli moeten we toch echt wel weten of er een akkoord gaat komen.” Het gesprek ging niet alleen over de cao, maar ook over de werkdruk van de politie en hun wens om met voorrang gevaccineerd te worden tegen corona.