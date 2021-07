Terwijl een minderheid zich in Auschwitz waant, past de meerderheid zich wederom aan

Er was gedurende mijn vakantie weer genoeg om woedend over te zijn, maar helaas geen column om in te spuien. Britney Spears mocht van de rechter oneindig lang uitgebuit worden door haar familie, Bill Cosby daarentegen werd vrijgesproken, ondanks het feit hij een leven lang vrouwen drogeerde en verkrachtte. Een kind werd door andere kinderen tot moes geslagen in Amstelveen, een jongen doodgeschopt op Mallorca, Peter R. de Vries midden in de stad geëxecuteerd. Het klimaat stuurde monsterbuien, Nederlandse sporters werden ofwel positief getest of verloren al in de eerste ronde, en lustten geen Japans eten.