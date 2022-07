Vlamingen benijden ons beleid, maar daar komt Belgische Igor nu op terug

Nederland gidsland: een begrip dat bij iedere Vlaming wel bekend is. Toch begint de term steeds holler te worden. In mijn eerste weken hoorde ik een collega roepen: ‘Kunnen wij hier nu echt níéts in dit land?’ Ik viel bijna van mijn stoel, want zeker in Vlaanderen staat Nederland bekend als de ideale samenleving. Maar nu sluit ik me steeds meer aan bij mijn Nederlandse collega. Laten we eens kijken waar het is misgelopen.