Brabander (17) doet aangifte tegen Zara: 'Ik maak zelf uit of ik vrouwenkleren koop'

De jonge Bredanaar wilde vorige week vrijdag vrouwenkleding kopen bij Zara in de Bredase binnenstad, maar dat lukte alleen na veel bemoeienis van medewerkers. ,,Als ik kleding koop, loop ik gewoon langs alle schappen en kies ik wat ik leuk vind'', zegt Stijn. ,,Het maakt me niet uit of het voor mannen of vrouwen is bedoeld.''



Op de damesafdeling merkte hij al dat medewerkers hem nakeken en stonden te smoezen, zegt hij. ,,Daar trok ik me niet veel van aan. Ik koos een broek en een shirt. Nadat ik die had gepast wilde ik afrekenen.''



Volgens Stijn vroeg de caissière alleen 'dus jij bent die jongen die dameskleding past' aan hem. Ze zou hem te kennen hebben gegeven dat hij op de herenafdeling moest betalen. ,,Ik vond het zo vreemd. Deze vrouw heeft niets te zeggen over mijn geslacht. Uiteindelijk heb ik toch gewoon afgerekend en ben ik snel weggegaan.''



Na consultatie van onder andere homobelangenvereniging COC deed hij aangifte. De politie wil daarover niets zeggen.