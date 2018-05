Brabander verborg dood van zijn vader wekenlang

Tot een jaar of acht geleden woont hij in Nuenen, in een appartementje in het centrum. Hij werkt in Helmond als verkoper van vloerbedekking en behang en is politiek actief. Net als zijn beide ouders en veel familieleden is hij in de jaren negentig betrokken bij de partij Verenigd Nuenen. Hij zit er in het bestuur en staat zelfs op de kandidatenlijst. „Hij was heel vriendelijk, heel voorkomend”, vertelt Roland van Pareren, in de jaren negentig wethouder namens de partij. Ondanks de generatiekloof voelde de veel jongere Peter zich thuis bij Verenigd Nuenen en werd hij gerespecteerd, zegt oprichter Jef Kuijten.



De sterke band met zijn ouders wordt door veel mensen aangehaald in gesprekken over het gezin. Ook als Peter naar Helmond verhuist, blijft hij wekelijks over de vloer komen bij zijn ouders. Een baan heeft hij dan niet meer, hij is afgekeurd, vertelt hij zijn omgeving. De echte klap lijkt twee of drie jaar terug te komen als zijn moeder overlijdt. „Daar had Peter het heel moeilijk mee”, vertelt een familielid van zijn moeder. „Zijn moeder regelde alles voor hem. Ik denk dat hij haar dood moeilijk kon verkroppen”, zegt Kuijten.