Brabantse IC-teams sturen brandbrief aan minister De Jonge: ‘We houden het niet vol’

IC-teams uit tien Brabantse ziekenhuizen hebben een brandbrief gestuurd aan minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Volgens de intensivisten eist de fysieke en emotionele belasting van coronazorg z'n tol en is de kwaliteit van de zorg in gevaar. Nog verder opschalen van IC-capaciteit is volgens deze Brabantse teams een utopie geworden. ‘De bevolking lijkt niet te beseffen hoe dicht we bij de grens zitten’.

Ze willen nu echt gehoord worden. De intensivisten in Brabant hebben het gevoel dat niemand lijkt te beseffen hoe ernstig de situatie op de IC's is. Van een toekomstige stabilisatie of zelfs daling van het aantal nieuwe opnames is in hun ogen helemaal geen sprake. En de opdracht voor het nog verder uitbreiden van het aantal IC-bedden is een utopie. In een brandbrief aan minister De Jonge en Ernst Kuipers schrijven ze dat de grens nu echt bereikt is en code zwart nu wel erg dichtbij komt.

‘U moet zich samen met ons voorbereiden op de scenario's die gaan ontstaan als we daadwerkelijk de zorg niet meer kunnen leveren. Scenario's waar wij in de zorg nu echt concreet rekening mee houden’, aldus de brief die door elf IC-artsen uit de ziekenhuizen in Uden, Tilburg, Eindhoven, Breda, Boxmeer, Veldhoven, Helmond, Weert, Roosendaal, Bergen op Zoom en Den Bosch is ondertekend.

Tandvlees

Terwijl er in Nederland reikhalzend uitgekeken wordt naar de aankomende versoepelingen, lopen ze op de Brabantse IC's op hun tandvlees. Doen ze al veertien maanden, maar het applaus is verstomd en het tekort aan gespecialiseerd IC-personeel is er nog steeds. 'De fysieke en emotionele belasting voor onze teams (die volgens de IC-artsen ook steeds meer te maken krijgen met jonge patiënten) eist onvermijdelijk zijn tol. Teamleden hebben aangegeven dit niet veel langer vol te houden en overwegen te stoppen. Het personeelstekort zal verder toenemen, hetgeen de kwaliteit van onze IC-zorg in de (nabije) toekomst in gevaar brengt’, aldus de brief. De IC-artsen voorspellen een daling van het aantal intensive care bedden vanwege het uitvallen van personeel.

‘Wees voorbereid', is dan ook de boodschap aan de minister. Maar de brief komt met nog een opdracht. ‘De Nederlandse bevolking lijkt niet te beseffen hoe dicht we ons momenteel bevinden bij het moment dat de grens van onze IC-capaciteit bereikt wordt. Maak deze boodschap duidelijk aan de mensen, onze toekomstige IC-patiënten'.

