Brabantse Tim (19) overleden na aanrijding op Malta

Vrijdagmorgen rond 4.50 uur raakte de bestuurder op de boulevard van Sliema de macht over het stuur kwijt en reed de stoep op. Op dat moment liep Scholten daar drie Nederlandse vrienden, twee Britten en twee Kroaten. De jongen raakte ernstig gewond en moest worden gereanimeerd. De drie andere Nederlanders en de Britten raakten lichtgewond, de Kroatische vrouwen bleven ongedeerd.



De Noorse Martine Knobel Haugstulen en de Braziliaanse Maria Escalda zagen het ongeluk gebeuren en probeerden Tim nog te reanimeren. Martine deed haar verhaal op de Maltese zender TVM: ,,Ik rende direct naar degene die midden op straat lag en begon te reanimeren." Maria besloot haar te helpen: ,,Mijn eerste reactie was: ik moet iets doen. Ik weet hoe het moet. Raak niet in paniek, doe het gewoon, dus ik ben direct naar hem toegegaan. Martine en ik keken elkaar aan, we zeiden weinig. Zij was al met de ademhaling bezig, dus ik deed de hartmassage."