Brand en veel rook bij circuit Zandvoort: grote stapel autobanden in de fik

Op Twitter worden foto's gedeeld van de rookwolk en de in brand staande stapel banden. De brand is inmiddels onder controle gebracht door de brandweer. Maar de rook is nog wel aanwezig en in wijde omtrek te zien. De Veiligheidsregio Kennemerland adviseert omwonenden om ramen en deuren te sluiten als zij last hebben van de rook.