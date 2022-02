Brand in appartementencomplex Kaag, mogelijk slachtoffers

MIJN BLIK EN IK Martijn (52) eert overleden man Jens door zo lang mogelijk in de van hem gekregen auto rond te rijden

Écht verliefd zijn op je auto. Kan dat? De mensen in deze rubriek zullen volmondig ‘ja’ zeggen. Zij houden van hun auto. Zo ook Martijn de Rijke (52) uit Dordrecht. Zijn Mazda MX 5 cabrio is een eerbetoon aan zijn overleden echtgenoot. ,,Hij zei: ‘je bent nu dertig. Nu kunnen we het doen’.’’

18 februari