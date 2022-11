Brand in boerderij waar 450 asielzoekers zouden komen, is aangestoken: ‘Gelukkig geen slachtoffers’

met videoIn een toekomstige opvanglocatie voor 450 asielzoekers in Brabant is woensdagnacht brand uitgebroken. De brandweer heeft voldoende aanwijzingen om aan te nemen dat de brand in de kampeerboerderij is aangestoken en ook de politie gaat uit van brandstichting.

De politie doet momenteel onderzoek naar de brand. De brandweer schaalde woensdagnacht al snel op naar grote brand en kwam met drie blusvoertuigen en een hoogwerker ter plaatse.

In het gebouw in het Brabantse Someren verbleven op dat moment geen mensen, er raakte ook niemand gewond. Er is volgens de woordvoerder in een deel van het gebouw aanzienlijke brandschade en in het geheel ook rook- en waterschade ontstaan.

Burgemeester Dilia Blok van Someren noemt de brand ‘verschrikkelijk’. ,,Het is vreselijk voor de eigenaren die met hart en ziel al jaren deze groepsaccommodatie runnen’’, aldus de burgemeester in een verklaring. ,,Gelukkig waren er geen mensen in het gebouw en zijn er geen slachtoffers gevallen. De brand was snel onder controle. Er is sprake van brandstichting en de politie doet op dit moment onderzoek. Het mag duidelijk zijn dat ik dit soort gewelddadige acties afkeur.’’

450 asielzoekers

Vorige maand werd bekend dat het gebouw in Someren, dat groepsaccommodatie De Hoof heet, ruimte gaat bieden voor 450 asielzoekers. Het is de bedoeling dat ze van 28 november tot en met 27 januari volgend jaar worden opgevangen in de Somerense groepsaccommodatie. Voor een gedeelte van deze groep kan de opvang, als dat nodig is, verlengd worden tot begin maart. Het gaat volgens de gemeente om gezinnen en alleenstaanden die een goede kans maken om een verblijfsstatus te krijgen in leeftijden variërend van 2 tot 60 jaar.

De crisisopvang staat onder verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Die bevestigde vanochtend dat er inderdaad brand is geweest in het gebouw in Someren waar volgende week een groep vluchtelingen heen zou gaan. ,,We weten nog niet precies wat dit voor gevolgen heeft. We zijn nu met betrokkenen in overleg om te zoeken naar oplossingen”, aldus een woordvoerster van de veiligheidsregio.

Volledig scherm Een brandweerman schijnt licht bij. © Fotopersburo Bert Jansen/Harrie Grijseels

Volledig scherm Het rieten dak van de woning bleef gespaard. © Fotopersburo Bert Jansen/Harrie Grijseels

Volledig scherm Brandweerlieden inspecteren het dak. © Fotopersburo Bert Jansen/Harrie Grijseels

Volledig scherm Bij een woning in Someren brak brand uit. © Fotopersburo Bert Jansen/Harrie Grijseels