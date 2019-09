Brand in flat Haarlem: tientallen woningen ontruimd

Spreken over het voorkomen van koolmonoxi­de­ver­gif­ti­ging in De Ochtend Show to go

11 september Wijkbrandweerman Olof Waltman, koningshuisverslaggever Jeroen Schmale en psycholoog Thijs Launspach zijn morgen, donderdag 12 september, te gast in De Ochtend Show to go. Deze show wordt gepresenteerd door Anne-Marie Fokkens en Manuel Venderbos en is vanaf 07.30 uur live te zien in onze app en op deze site.