Brand Roda-stadion Kerkrade onder controle, Wereld Muziek Concours kan worden hervat

UpdateEen deel van het stadion van Roda JC in Kerkrade is vanmiddag ontruimd geweest om een grote brand in een naburig hotel. De hulpdiensten sloegen groot alarm, omdat in het stadion het Wereld Muziek Concours plaatsvindt. Het vuur werd ontdekt in de pauze van het evenement en is inmiddels onder controle. De organisatie laat weten dat de wedstrijden om 18.30 uur worden hervat.

De brand brak rond 16.30 uur door nog onbekende oorzaak uit in een tuinhuisje op het dakterras van het Fletcher Hotel, dat tegen het stadion is aangebouwd. De brandweer bestreed het vuur met groot materieel. Personeel en gasten van het hotel wisten zich tijdig in veiligheid te brengen. Rond 18.00 uur was de brand onder controle. Niemand raakte gewond.

Vuurzee

De vlammen van de vuurzee in het hotel waren in het stadion te zien en laaiden hoog op. Na het uitbreken van de brand werd op last van de brandweer de Zuidtribune van het voetbalstadion volledig ontruimd. Andere toeschouwers mochten in het stadion blijven.

De geëvacueerden verlieten onder begeleiding van de vrijwilligers van het muziekfestijn in alle rust het stadion; er was geen sprake van paniek.

Veel mensen stonden buiten op de parkeerplaatsen bij het stadion. Ook korpsen die deelnemen aan de wedstrijden waren naar buiten gekomen.

Wereld Muziek Concours

In het Parkstad Limburgstadion is vandaag de vijfde en laatste dag van de laatste mars- en showwedstrijden tijdens het Wereld Muziek Concours (WMC), de Olympische Spelen voor de blaasmuziek. Het stadion is gevuld met duizenden toeschouwers uit vele landen. Dit weekeinde zijn er deelnemers uit onder meer Hasselt, IJsselmuiden en Wezep.

De wedstrijden tussen de blaas- en trommelkorpsen kunnen weer beginnen zodra de brandweer groen licht geeft. Eerst wordt het hotel nog gecontroleerd, aldus een woordvoerder van de brandweer. ,,Vervelend dat we het programma van het WMC moesten onderbreken”, aldus de woordvoerder. ,,Maar het is goed verlopen en de wedstrijden kunnen met een vertraging weer hervat worden. Bovendien raakte niemand gewond.”

Het WMC vindt sinds 1951 iedere vier jaar plaats in Kerkrade. Het blaasmuziekfestival is een wedstrijd tussen harmonie- en fanfareorkesten, percussie-ensembles, brassbands, mars- en showbands en dirigenten. Ook zijn er optredens van orkesten en artiesten uit binnen- en buitenland in en rond Kerkrade.

Volledig scherm Het Parkstad Limburg Stadion van Roda JC in Kerkrade. © ANP / ANP

