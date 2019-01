Brandbrief burgemeesters Waddeneilanden over containers: ‘maatregelen nodig’

In de brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer dringen ze aan om snel enkele aanpassingen door te voeren die de veiligheid van vervoer van zeecontainers op de Noordzee bevorderen. De directe aanleiding voor de brief is het overboord slaan van de bijna 300 containers vorige week van het containerschip MSC Zoe, maar de burgemeesters maken zich al langer zorgen over het containervervoer.