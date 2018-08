Brandgevaar in vier tunnels onderzocht

Er loopt een onderzoek naar vier tunnels die na 2008 zijn opgeleverd, omdat ze niet aan alle brandwerende normen voldoen. Oorzaak is dat bij extreme brand beton van de tunnel af kan spatten. Het beton houdt daardoor minder lang stand. Dat komt omdat in de loop der jaren de samenstelling van het beton is veranderd.

Het gaat om de Ketheltunnels (A4) bij Schiedam, de Tweede Coentunnel (A10) in Amsterdam, de Willem-Alexandertunnel (A2) in Maastricht en de Salland-Twentetunnel (N35) in Nijverdal.

Bij de Gaasperdammertunnel in Amsterdam-Zuidoost worden al extra maatregelen getroffen voor de brandveiligheid. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. Tot de ingreep behoort in ieder geval het aanbrengen van hittewerende bekleding, laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat desgevraagd weten. Over de kosten kan nog niets worden gezegd. Momenteel vindt overleg plaats met overheden en de opdrachtnemer van de bouw van de tunnel. De reparaties zullen klaar zijn als de tunnel in 2020 open gaat en zouden niet voor vertragingen zorgen.

Strikter

Rond Amsterdam wil het ministerie bovendien onderzoek laten verrichten naar de Michiel de Ruijtertunnel en de Spaarndammertunnel. Ook laat het ministerie waarschijnlijk nog uitzoeken of tunnels die tussen 2000 en 2008 zijn opgeleverd wel aan alle normen voldoen.

De Nederlandse tunnels behoren tot de veiligste van Europa en voldoen aan de Europese richtlijn. Maar er gelden in Nederland strengere eisen. De normen voor brandwerendheid zijn strikter geworden na de dodelijke brand in de Mont Blanctunnel in 1999, die tunnel verbindt Frankrijk met Italië. Vorig jaar stelde het ministerie van Verkeer dat geen van de Nederlandse tunnels preventief gesloten hoeft te worden.