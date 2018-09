Brandweer: Accu elektrische fiets vliegt te vaak in de fik

Raadschelders waarschuwt voor een gebrek aan kwaliteit van accu's. ,,De kostprijs is vaak de drijfveer en dan is kwaliteit soms ondergeschikt. Accu's van slechte kwaliteit kunnen sneller heet worden. Voor fietsaccu's zijn er wel standaarden en protocollen, maar de vraag is of die voldoen aan de Nederlandse situatie. Als een accu in een omgeving met een temperatuur van boven de 35 graden of onder het vriespunt terechtkomt, dan is dat niet goed.’’



In ieder geval moet er volgens Raadschelders verstandig worden omgegaan met zulke accu's. 'Want er zit een enorme hoeveelheid energie in.' Ook de brandweer waarschuwt de gebruiker. ,,Het liefste zien we dat de accu's worden geladen als je er bij bent. Gebruik alleen laders die bij de accu horen en laadt ze op een plek waar het geen kwaad kan. Bijvoorbeeld in een schuur met een rookmelder’’, laat de woordvoerster weten.