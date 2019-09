Brandweer dreigt vrijwilligers kwijt te raken

,,Wat dit allemaal voor de toekomst van de brandweer gaat betekenen weten we nog niet precies. Hier is een kleine taskforce mee bezig, landelijk. In december moeten we van de minister met een resultaat komen”, zegt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen. Bruls is voorzitter van het Veiligheidsberaad, dat gevormd wordt door de burgemeesters die voorzitter zijn van één van de 25 veiligheidregio’s.



De denktank onderzoekt nu of brandweerlieden straks verschillend betaald kunnen worden omdat ze zwaardere, specialistische of minder zware taken krijgen. ,,Vrijwilligers worden zeer gewaardeerd en doen het werk wat ook de beroeps doen. Het is niet makkelijk om te zeggen, maak maar even een onderscheid”, aldus Bruls. ,,Als dat niet kan dan moeten we beroeps en vrijwilligers hetzelfde betalen. Dat is natuurlijk tegenstrijdig. Dan krijg je een rare situatie. Dan moet de vrijwilliger maar helemaal in dienst komen.



,,Of de brandweer daarmee onbetaalbaar wordt? We zijn dit niet voor niets aan het onderzoeken. Geld is er niet op korte termijn. De minister wil dat ook niet op tafel leggen. Over de toekomst van de vrijwillige brandweer moeten we toch al nadenken. Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn vrijwilligers moeilijker te vinden. Daar komt deze discussie nog bij.”