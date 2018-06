Brandweer extra alert: grote kans op natuurbranden door droogte

Door het droge en warme weer is de kans op natuurbranden in Nederland sterk toegenomen. De brandweer in Zeeland is in de hoogste staat van paraatheid, andere regio's zullen volgen. De warmte en droogte houden aan. Dit weekend kan het zelfs 30 graden worden.

De brandweer in de regio Zeeland waarschuwt vandaag voor het gevaar van de aanhoudende droogte. De Veiligheidsregio verhoogde het risico naar fase 2. Dat betekent dat hulpdiensten extra alert zijn op het ontstaan van natuurbranden. ,,Dit betekent dat de brandweer bij een brand niet met één maar meteen met meerdere voertuigen uitrukt'', verklaart Brandweer Nederland bij monde van woordvoerder Frank Huizinga.

Vliegtuigjes

De hulpdiensten zetten ook verkenningsvliegtuigjes in, waarvan de bemanning speurt naar brandontwikkeling. Ook aan burgers wordt gevraagd om 'extra alert' te zijn. En er is een verbod op open vuur van kracht. Brandweer Nederland verwacht dat ook andere regio's de hoogste staat van paraatheid zullen krijgen, vanwege de aanhoudende warmte.

Weerplaza bevestigt deze voorspelling. ,,We gaan een zeer warme periode tegemoet met droog en zeer zonnig weer'', aldus meteoroloog Raymond Klaassen. Het woord 'neerslag' komt de komende tijd niet voor in de weerberichten. ,,Héél misschien dat er volgende week donderdag of vrijdag een enkele onweersbui kan komen, maar tot die tijd is het kurkdroog.''

Het jaar 2018 blijkt een extreem droog jaar. Het is nu al droger dan de vijf droogste jaren tot nu toe. En Nederland gaat mogelijk ook het record uit 1976 breken. Mogelijk worden de komende tijd de records uit 1976 gebroken, het droogste jaar sinds de metingen worden bijgehouden.

Volledig scherm Nederland stevent in 2018 af op een recorddroog jaar. Sinds de metingen was het in 1976 het droogst. © KNMI

De meteoroloog verwacht dat ook in het zuiden en het oosten van het land de kans op brand de komende dagen groter wordt. ,,Overal gaat de temperatuur omhoog. In de zuidelijke provincies kan het 29 tot 30 graden worden'', vervolgt de meteoroloog. ,,Ook in de rest van het land loopt de temperatuur op tot 27 à 29 graden.''

Bij zulke temperaturen wordt de kans ook groot dat bijvoorbeeld 'vonkjes langs het spoor van treinen bermbranden kunnen veroorzaken'. Of we zelf nog iets kunnen doen: ,,Ik vind dat automobilisten nooit een peuk naar uiten mogen gooien, maar nu al helemaal niet.''

Geen open vuur

Fase 2 houdt in dat open vuur in natuurgebieden verboden is. Ook vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk zijn niet toegestaan. In de natuur koken met open vuur zoals op houtskool of met briketten mag evenmin. De brandweer raadt ook aan om altijd blusmiddelen bij de hand te hebben, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of desnoods een emmer water.