Brandweer: Piek hoogwater in Zuid-Limburg nu op weg naar Valkenburg

In Zuid-Limburg viel gisteren 32 millimeter gevallen, gelijk aan drie volle emmers water per vierkante meter. Normaal gesproken valt dat in iets meer dan twee weken tijd. Het vele water in de Kleine Geul is afkomstig uit België, waar het hevig heeft geregend.



De Veiligheidsregio Zuid-Limburg meldt dat de piek vanochtend in Schin op Geul is en verder stroomt naar Valkenburg. Brandweer en politie zijn uit voorzorg aanwezig om de situatie in de gaten te houden. Vooralsnog hebben er geen evacuaties plaatsgevonden, dit werd aan het begin van de nacht wel nog overwogen.



Veel velden bij Epen staan onder water en meerdere straten zijn afgezet. Ook liep de kelder van de Wingbergermolen in het dorp vol. Zowel de watermolen als meerdere huizen eromheen kregen zandzakken om zich tegen het water te beschermen. In totaal zijn tussen de 1200 en 1400 zandzakken uitgedeeld.