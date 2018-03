Brandweer smijt met miljoenen

De Amstelveense burgemeester Bas Eenhoorn, voorzitter van de Veiligheidsregio, reageert 'verbijsterd en verontwaardigd' op de geldsmijterij bij de brandweer. ,,Dit had nooit mogen gebeuren. We zien het als de uitwassen van een gesloten familiecultuur. Als die er niet was geweest, was dit veel eerder aan het licht gekomen.”



Een klokkenluider bij de brandweer blijkt de royale regelingen meerdere keren te hebben aangekaard bij de vorige leiding. Die deed niets met de meldingen. De huidige Amsterdamse brandweercommandant Leen Schaap stelde wel een onderzoek in. Ook hij is geschokt door de misstanden. ,,Sinterklaas bestond bij de brandweer.”