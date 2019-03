Brech vandaag voor de rechter, volgende week start psychologisch onderzoek

Feiten zaak-Nicky Verstappen

9-10 augustus 1998 - Nicky Verstappen uit Heibloem verdwijnt van een zomerkamp op de Brunssummerheide. Een dag later wordt hij dood gevonden. Hij is waarschijnlijk misbruikt.

2001 - Jos Brech wordt verhoord. Als ‘toevallige passant’ fietste hij in 1998 langs de plaats delict, maar ondanks de opmerkelijke uitleg over de fietstocht en een oude zedenzaak uit 1985 wordt hij geen verdachte.

2017 - Justitie start een groot dna-onderzoek. Brech reageert niet op de oproep en trekt dus de aandacht. Als de politie alsnog zijn dna verkrijgt via familie, blijkt er begin juni een ‘100 procent match’ te zijn met het dna-spoor op Nicky’s kleding.

-Volgens justitie zijn er maar liefst 21 dna-sporen van Jos Brech aangetroffen bij Nicky Verstappen. Daarvan zitten er 18 op de onderbroek, een op de pyjama en twee op het lichaam van Nicky.

-Brech ontkent dat hij betrokken is bij de dood, de ontvoering en het misbruik van Nicky.