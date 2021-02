Breien is niet meer muf en truttig: ‘Het is sexy en creatief om mooie dingen te kunnen maken’

Het afgelopen kwartaal verschenen zeker vijftien nieuwe breiboeken. Op Facebook en Instagram struikel je over de groepen die draaien om dit edele handwerk. Sommige met licht belegen namen als Happily Knitting Socks, Goed Gemutst of De Vrolijke Knot, maar je hebt ook The Knit Purl Girl, PetiteKnit, Born to brei en de online community van breiwinkel Stephen & Penelope, waar je een digitale duik in allerlei eigentijdse en ingenieuze patronen kunt nemen. Daarnaast omarmen modemagazines en fashion-iconen als Dolce & Gabbana, Chanel en Dior momenteel designs met grove steken.