Brit liegt miljoenen kijkers voor rondom Bossche windfilmpje

De verantwoordelijke hiervoor is een jongeman uit Londen. Hij verspreidde het heftige windfilmpje en schreef daarbij dat het opmerkelijke tafereel zich zojuist in zijn stad had voorgedaan.



Zijn bericht verspreidde zich als een olievlek over het sociale medium, waardoor nu al bijna vijf miljoen Twitteraars door hem verkeerd zijn geïnformeerd.



Logischerwijs is lang niet iedereen daar blij mee. ,,Dit is dus wat ze bedoelen met fake nieuws”, laat Edwin Smolders op het sociale platform weten. ,,Niks Londen, maar het Paleiskwartier in Den Bosch!”